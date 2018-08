"Songs & Whispers"-Konzert mit Kris Angelis in Harsefeld

Harsefeld : Kino-Hotel Meyer |

bo. Harsefeld. In der Konzertreihe "Songs & Whispers" kommt Kris Angelis am Freitag, 31. August, nach Harsefeld. Die US-amerikanische Musikerin und Sängerin tritt um 20 Uhr im Kino-Hotel Meyer, Marktstraße 19, auf.

Die Leidenschaft der mehrfach ausgezeichneten Singer/Songwriterin aus Florida gilt seit jeher der Folk- und Popmusik. Ob spielerisch, melancholisch oder sexy - mit ihrer Musik berührt Angelis jeden Aspekt des menschlichen Wesens.

"Songs & Whispers" ist ein internationales Musikernetzwerk, das Künstlern ein Forum für Auftritte und Touren gibt und den "Song" in den Mittelpunkt rückt.

• Eintritt frei; Spenden sind willkommen.