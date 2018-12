Vesper mit zwei Chören in Harsefeld

So., 30.12.2018, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Harsefeld, Denkmalsweg 1.

bo. Harsefeld. Eine musikalische Vesper gestalten zwei Chöre in der Harsefelder Kirche. Unter der Leitung von René Clair treten der Frauenchor "Dreiklang" und ein Männerchor auf. Es erklingen Weihnachtslieder aus Deutschland und aller Welt sowie ein Spiritual, Musical-Songs und Lieder von Beethoven und Schubert. Clair begleitet die Chöre an der Orgel und am Klavier. Die Andacht hält Pastorin Hanna Rothermundt.