Wenn Mutter zur Kur fährt

Weitere Aufführungen am Sa. und So., 09.02. und 10.02., 16.02. und 17.02., sowie am So., 24.02.; Beginn Sa. um 19.30 Uhr, So. um 15 Uhr; bei den Sonntagsaufführungen gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen; Kartenreservierung unter Tel. 04164 - 5743, E-Mail theatergruppepatzkoepp@t-online.de.

Mit der plattdeutschen Komödie "Een Kur för twee" möchte die Hollenbecker Theatergruppe "Patzkoepp" ihre Zuschauer in dieser Theatersaison begeistern. Für die Premiere hebt sich der Vorhang am Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Wilhelm-Nack-Haus (Dorfgemeinschaftshaus), Unterdorf 2, in Hollenbeck. Im Anschluss findet um 19.30 Uhr ein Theaterball statt.Zum Inhalt: Der 30-jährige Johannes wohnt noch bei seiner Mutter Therese und wird von ihr wie ein Kind behandelt. Als für Therese eine Kur ansteht und sie ihren Sohn das erste Mal allein lassen muss, sollen sich Tante und Nachbarin um Johannes kümmern. Zufällig taucht aber auch die Psychologiestudentin Heidi auf, an der Johannes Gefallen findet. Sie sieht dagegen in ihm ihren ersten Patienten.