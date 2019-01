Ein neues Einkaufsparadies: Edeka-Meibohm hat in Ahlerstedt einen echten Wohlfühlmarkt geschaffen

Sie wurden bereits sehnlichst erwartet: "Wann kommt Ihr endlich nach Ahlerstedt?", wurde Familie Meibohm von Edeka Meibohm in Harsefeld in den vergangenen Monaten mehrfach von den Kunden gefragt. Die Antwort: Jetzt! Morgen, Donnerstag, 31. Januar, eröffnet der neue "Edeka Meibohm - Ihr Wohlfühlmarkt" um 7 Uhr seine Türen. "Wir freuen uns riesig", sagt Jan Meibohm, der beide Edeka-Märkte gemeinsam mit seiner Frau Anne-Marie und seiner Tochter Caroline leitet. Und sobald die Kunden den ersten Blick in den neuen Markt auf dem Gelände direkt neben dem Schützenhof geworfen haben, werden sie die große Freude der Familie verstehen und auch teilen: In diesem modernen und ansprechenden Ambiente in Scheunen-Optik und bei einem Sortiment, das nahezu alle Wünsche für den täglichen Bedarf abdeckt, muss man sich einfach wohl fühlen.



Edeka-Meibohm - Ihr Wohlfühlmarkt

in Ahlerstedt,

Am Schützenhof 3