Romantischer Abendeinkauf: Nightshopping in Harsefeld

Wenn die Mitglieder vom Gewerbeverein Sympathisches Harsefeld zum Nightshopping einladen, dann dürfen sich die Kunden auf ein besonderes Einkaufserlebnis freuen: Am Freitag, 30. November, bleiben die Türen der Geschäfte nicht nur bis spät abends geöffnet, sondern die Geschäftsleute erwarten die Kunden in einem gemütlichen Ambiente auch mit vielen besonderen Aktionen, Schnäppchenpreisen, weihnachtliche Leckereien und Getränken. Auf dem zentralen Marktplatz treffen sich die Harsefelder und Besucher am Imbiss- und Getränkestand, um sich zu stärken, die Atmosphäre zu genießen und miteinander zu plaudern. Stimmungsvoller und komfortabler kann ein Weihnachtseinkauf kaum sein.