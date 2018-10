In Ahlerstedt hat Bestattungen Tibcke neue Räume bezogen / Urnenangebot auf neuestem Stand

"Die ehemaligen Räume entsprachen nicht mehr unseren Vorstellungen", sagt Norbert Dreist, der das Bestattungsunternehmen mit seiner Frau Heike und seinem Sohn Oliver führt. "In den neuen Räumen fühlen wir uns wohl. Sie sind einladend und offen, so dass Interessierte bei uns herein schauen können." Auch wenn das Ahlerstedter Büro nicht durchgehend besetzt ist, ist Familie Dreist telefonisch rund um die Uhr zu erreichen. Die Ahlerstedter Telefonnummer 04166-848 3877 wird automatisch an den Hauptfirmensitz nach Harsefeld durchgestellt. "Somit sind wir binnen zehn Minuten vor Ort, um helfen zu können", so Oliver Dreist. Mit den neuen Räumlichkeiten in Ahlerstedt haben die Bestatter auch ihr gesamtes Urnenangebot auf den neusten Stand gebracht. "Aus Gründen der Nachhaltigkeit bieten wir Urnen ein, die biologisch abbaubar sind und sich je nach Erdbeschaffenheit nach zwei bis fünf Jahren zersetzen. Optisch macht das keinen Unterschied zu herkömmlichen Urnen, auch diese Urnen sind modern gestaltet oder können individuell nach Wunsch mit eigenen Motiven gestaltet werden", sagt Norbert Dreist.Tibcke BestattungenAhlerstedtStader Straße 18( 04166-848 3877www.bestattungen.tibcke.deDas Team von Bestattungen Tibcke würde sich sehr über Verstärkung freuen: Unter anderem werden Bestattungshelfer und Bestattungsfachkräfte in Teilzeit und auch Vollzeit gesucht. Auch weitere Sargträger sind herzlich willkommen.