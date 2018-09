Zauberhafte Angebote im Harsefelder Klosterpark

Gäste strömten von nah und fern zum Harsefelder Herbstzauber / 120 Aussteller präsentieren Leckeres, Dekoratives und mehr

Bei vorherbstlichem Wetter, durchmischt von Sonne, Wind und Wolken, besuchten viele Menschen am Wochenende den Herbstzauber im Harsefelder Klosterpark. Die Angebote der 120 Aussteller und Anbieter reichten von kulinarischen Genüssen über kunstvoll Gefertigtes aus Holz, Ton, Stoff, Wolle und Eisen bis hin zu Naturprodukten und Pflanzen. Auch Andreas Büchel lockte mit seinem großen Auswahl an Tee, Kräutern, Gewürzen und mehr viele Besucher an seinen Verkaufsstand. "Es beginnt bald die Plätzchenzeit und da wird schon mal vorgesorgt für die erste Backzeit", schmunzelt er. Anis beispielsweise stehe bereits bei vielen Kunden auf der Einkaufsliste. "Und Tee wird jetzt zum Herbst hin sehr stark nachgefragt."Für Max (7) und Lene (5) gab es ebenfalls Spannendes zu entdecken, zum Beispiel das Jägermobil. "Wir sind extra aus der Wingst hergefahren und besuchen den Markt zum ersten Mal", erzählte ihre Mutter Tine Pupke. "Es gefällt uns sehr gut - und das Wetter ist perfekt!" Und auch sie wurde fündig: "Deko und Pflanzen interessieren mich besonders, da komme ich beim Herbstzauber voll auf meine Kosten."Während sich im Klosterpark die Besucher vergnügten, freuten sich nur einige hundert Meter entfernt Kunden über die tollen Stauden-, Gräser- und Blumen-Angebote bei Tobaben in der Buxtehuder Straße 15, die neuesten Modetrends bei Lütjens in der Herrenstraße 23 un bei Schuhaus Steffens in er Marktstraße 2a. "Angesagt sind derzeit Schuh- und Handtaschenmodelle in sämtlichen Rottönen", sagte Bärbel Päper vom Schuhaus. Außerdem ein bisschen mit Glitzer oder der Metallic-Look, ergänzte sie. Neu im Sortiment sin dort Rucksäcke von Fjällräven und Taschen und Portemonnaies von Fritzi von Preußen. Auch die passenden Accessoires hält das Verkaufsteam bereit: "Handschuhe und Schals in passenden Farben gibt es auch, und sogar Uhren sind bei uns erhältlich."