Porsche von Pendler-Parkplatz gestohlen

mi. Klecken. Einen gehörigen Schreck bekam ein Besucheraus Görlitz, als er seinen blauen Porsche 911 Carrera, Baujahr 1999, bei seiner Rückkehr aus Hamburg nicht mehr vorfand. Er hatte diesen am 23.02. vormittags auf dem neuen Teil des Pendlerparkplatzes am Bahnhof Klecken abgestellt. Als er gegen 15.00 Uhr zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr dort. Da der Diebstahl tagsüber durchgeführt wurde und der Parkplatz an diesem Tag recht stark frequentiert wurde,

besteht die Möglichkeit, dass jemand sachdienliche Beobachtungen gemacht hat. Hinweise unter 04105-6200 an die Polizei Seevetal.