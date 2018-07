Sturm und Hitze halten Retter in Atem

Zuerst rannten Freiflächen und Unterholz, dann stürzten Bäume im Gewittersturm um – das Wetter der letzten Monate hat auch am Wochenende für reichlich Einsätze bei den Feuerwehren des Landkreises Harburg gesorgt.Zunächst rückten am Freitagmorgen gegen 9.48 Uhr erneut die Feuerwehren aus Stelle, Ashausen, Fliegenberg/R. und Maschen sowie die Werkfeuerwehr des Rangierbahnhofes an die Bahnstrecke Stelle-Maschen aus, im Bereich des Bardenwegs in Stelle brannte schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit das Unterholz.. Mit mehreren Strahlrohren löschten die Feuerwehrleute das Feuer ab, die Nachlöscharbeiten zogen sich über einige Zeit hin. Gut dreieinhalb Stunden später wurden die Feuerwehren aus Todtglüsingen, Tostedt, Wistedt sowie die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren aus Heidenau und Hollenstedt in die Straße „In der Schaafheide“ in Todtglüsingen alarmiert, hier brannten Busch und Unterholz. Mit mehreren Strahlrohren gelang es der Feuerwehr auch hier, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Einen größeren Einsatz gab es für die Retter dann am Freitagabend in Hörsten brannte eine Strohpresse lichterloh außerdem hatte das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehren aus Hörsten und Meckelfeld sowie Seevetal auf zwei Bäume übergegriffen. Um der Lage Herr zu wurden wurden deswegen noch zusätzlich die Wehren aus Over/Bullenhausen, Moor sowie die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Fleestedt, Maschen und Ohlendorf alarmiert. Der Brand wurde mit einem C-Strahlrohr sowie Löschschaum bekämpft. Um ein Wiederentzünden zu verhindern, wurde die Stelle anschließend mit Wasser, das in Güllefässern zur Einsatzstelle gebracht wurde, großzügig geflutet.Der Samstag stand für die Einsatzkräfte ganz im Zeichen des Gewitters, das gegen 15.20 Uhr über den Landkreis Harburg zog. Bedingt durch auftretende Sturmböen kam es zu mehr als 20 Hilfeleistungseinsätzen für die Feuerwehren. In Buchholz stürzte um 15.23 Uhr ein Baum in die Oberleitung der Bahnstrecke Bremen- Hamburg und sorgte für eine Streckensperrung zur Beseitigung des Baums und der entstandenen Schäden. . Die Feuerwehr Maschen rückte um 15.36 Uhr auf die A 39, aus hier war ein Baum auf die Fahrbahn in Richtung Lüneburg gestützt. In Winsen deckte der Sturm Teile eines Daches in der Brahmsallee ab, auch hier half die Feuerwehr. Weitere sturmbedingte Einsätze mussten von den Feuerwehren in Beckedorf/Metzendorf, Buchholz Garlstorf, Harmstorf, Helmstorf, Moor, Ollsen, Toppenstedt und Vahrendorf geleistet werden, allerorts wurden umgestürzte Bäume oder gefährliche Bäume und/oder Äste beseitigt.