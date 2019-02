Viermal binnen zwölf Stunden die Polizei beschäftigt

mi. Stelle. Gleich viermal binnen 12 Stunden kam es in Stelle und Winsen zu Polizeieinsätzen mit einem 22-jährigen Steller. Am frühen Samstagmorgen geriet der Mann mit seinen Mitbewohnern in Streit. Weiler sich hierbei selbst verletzte, wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dorthin wurde einige Zeit später die Polizei

gerufen, nachdem der Mann Mitarbeiter und Patienten belästigt hatte. Er wurde der Klinik verwiesen. Am späten Vormittag wurden Rettungskräfte und Polizei dann zum Winsener Bahnhof gerufen, wo der Mann in sich gesunken im Warteraum saß. Man befürchtete Schlimmes, Grund waren allerdings nur die 3,4 Promille, die der Mann intus hatte. Er wurde zurück ins Krankenhaus gebracht. Als er dort abermals für Unruhe sorgte, musste die Polizei ihn schließlich in Gewahrsam nehmen.