Amtshaus Moisburg wird barrierefrei

Das historische Amtshaus in Moisburg beherbergt die Bücherei, bietet Platz für kulturelle Veranstaltungen, politische Sitzungen und ist gefragte Hochzeitslocation. Damit Besucher künftig auch barrierefrei in das Gebäude gelangen, soll der Eingangsbereich umgebaut werden. „Es ist gemeinsamer Wunsch der Politik und Verwaltung, Barrierefreiheit herzustellen und den Zutritt für alle problemlos zu ermöglichen“, sagt Moisburgs Bürgermeister Hans-Jürgen Steffens.Für entsprechende Entwürfe wandte sich die Gemeinde im Frühjahr an die Hochschule 21 in Buxtehude und bat um Ideen der Architekturstudierenden. „Uns war bekannt, wie kreativ und lösungsorientiert die angehenden Architektinnen und Architekten bereits im Studium arbeiten", so Steffens. Eine Gruppe von rund 20 Studierenden aus dem zweiten Semester lieferte im Rahmen einer Hausübung Entwürfe für das Amtshaus.Bürgermeister Steffens, Glen Streckwaldt aus dem Gemeinderat sowie die Hochschulprofessoren Jasper Herrmann und Jürgen Peter stellten die vierköpfige Jury. Die drei besten Arbeiten wurden jetzt prämiert. Zusätzlich vergab die Jury einen Sonderpreis für einen barrierefreien Zugang zum WC im Innenbereich des Gebäudes.Den Siegerentwurf lieferte Clara Droops. Sie hatte sich für eine Rampenlösung aus Glas entschieden. „So habe ich einen Kontrast zum Backstein hergestellt und gleichzeitig eine Lösung gefunden, damit die Rampe nicht wie eine Sichtbarriere wirkt und der Fokus auf der Fassade bleibt“, so die 23-Jährige. Für ihre Arbeit erhielt Clara Droops von der Gemeinde Moisburg ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro.Den zweiten Platz belegte Tom Heiden, ebenfalls mit einer Rampe. Er überzeugte mit einer abstrakten Darstellung des Burgturmes aus dem Wappen der Gemeinde Moisburg in den Pfeilern des Geländers. „Damit wird bereits im Eingangsbereich die Verbundenheit zum Ort deutlich“, so der Zweitplatzierte, der für seine Arbeit 150 Euro bekam.Für seine Idee einer Aufzugstreppe kam Denis Jannsen auf den dritten Platz. Laura Hinck erhielt einen Sonderpreis: Die Studentin hatte einen Entwurf für einen barrierefreien Zugang zum WC im Gebäude gezeigt.Prof. Jasper Herrmann gratulierte den Preisträgern, lobte aber auch alle anderen Arbeiten: „Sie haben alle eine tolle Leistung erbracht und gute Entwürfe abgeliefert.“ Moisburgs Bürgermeister Steffens versicherte, dass die studentischen Ideen nun in die weitere Diskussion über den Umbau einfließen würden: „Wir sind begeistert von den kreativen Ideen und werden die Anregungen im weiteren Planungsverlauf sicher berücksichtigen.“