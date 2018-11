Die "Estezwerge" feierten den fünften Geburtstag

Ganz mutig kamen sie nach und nach auf die Bühne: forsche Füchschen, tapsige Bären, hoppelnde Kaninchen und einige mehr und bereicherten den Zauberwald in der Hollenstedter DRK-Krippe. Dort hatten die "Estezwerge" und ihre Erzieherinnen alle Eltern und Geschwister anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Krippe am Samstag zum fröhlichen "Zwergenfest" eingeladen. Ein Höhepunkt war die von 36 Krippen- und Kindergartenkindern dargestellte "Schatzsuche im Zauberwald" mit der Erkenntnis "gemeinsam sind wir stark".Vor fünf Jahren hatte die Samtgemeinde 800.000 Euro in die zweite Krippe in der Samtgemeinde Hollenstedt investiert und deren Trägerschaft an das DRK, Kreisverband Harburg-Land, übergeben. Zunächst gab es dort Plätze für 30 Krippenkinder in zwei Gruppen. Im November 2013 erkundeten die ersten vier Kinder der "Raupengruppe" die neue Einrichtung, im Februar des Folgejahres kam die "Schmetterlingsgruppe" hinzu.Durch den großen Bedarf an weiteren Kinderbetreuungsplätzen, u.a. aufgrund des Zuzugs junger Familien in die Neubaugebiete und den Vorgaben im Kinderförderungsgesetz (KiföG) der Bundesregierung, für 35 Prozent der Kinder zwischen einem und drei Jahren Krippenplätze bereitzustellen, musste die Samtgemeinde handeln und weitere Plätze schaffen. So wurde im Gemeindehaus in Regesbostel vorübergehend eine dritte Krippengruppe, die "Marienkäfer-Gruppe", mit zehn Plätzen eingerichtet, die Anfang 2017 in eine Containeranlage neben der DRK-Krippe in Hollenstedt zog. Dort entstand im gleichen Jahr ein Anbau. Derzeit werden in der Einrichtung 95 Mädchen und Jungen in fünf Krippengruppen und einer Elementargruppe von 26 pädagogischen Mitarbeitern betreut.Wie berichtet, wird im kommenden Jahr durch die Samtgemeinde Hollenstedt ein neues Gebäude für die Kindergartenkinder auf dem Grundstück entstehen.Ab Januar 2019 wird es in der DRK-Einrichtung vier Krippengruppen mit Platz für bis zu 60 Kinder und zwei Elementargruppen mit Platz für 42 Kinder geben."Wir sind sehr stolz auf die bisherige Entwicklung unserer Einrichtung und freuen uns auf die kommenden Jahre", sagen Leiterin Janine Fricke und ihre Stellvertreterin Sarah Hennings.• Wer Fragen zur Einrichtung hat, besucht die Homepage krippe.hollenstedt.drk-lkharburg.de oder schaut persönlich nach vorheriger Terminabsprache vorbei. Erreichbar ist die DRK- Krippe montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr unter Tel. 04165 - 2223144.