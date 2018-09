Drachenboot-Pool-Cup im Freibad Hollenstedt

Hollenstedt : Freibad |

mi. Hollenstedt. Es ist wieder soweit: Am Sonntag, 16. September, ab 12 Uhr treffen sich im Hollenstedter Schwimmbad diverse Teams aus der ganzen Samtgemeinde, um am Drachenboot-Pool-Cup teilzunehmen. Ein Wettkampf, der vom Förderverein für das Freibad organisiert wird, und den es so wohl nur hier gibt.

Beim Drachenboot-Pool-Cup im Hollenstedter Freibad sitzen die Mannschaften, die gegeneinander antreten, in einem Boot. Beide Mannschaften paddeln in verschiedene Richtungen. Ziel ist es, das Boot möglichst weit in die eigene Fahrtrichtung zu bewegen. Das Spektakel lässt sich am besten als eine Art maritimes Tauziehen beschreiben.

In diesem Jahr sind sechs Mannschaften angemeldet. Neben den Gewinnern von 2017 ("Die Klarmacher") und dem Team des TuS Jahn Schwimmverein und der DRLG finden sich u.a. die Neulinge "Muddi Power" und "Este Piraten".

Zwischen den Rennen können sich Gäste und Athleten wieder auf leckere Stullen freuen, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine Cocktailbar.