Ein maritimes Weihnachtskonzert

Ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis gibt es jetzt in der Lutherkirche in Neu Wulmstorf: Der Shanty-Chor „De Windjammers“ lädt zum 13. Weihnachtskonzert mit der Familie Neumann ein. Das Konzert findet statt am kommenden Samstag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr in die Lutherkirche, Neu Wulmstorf. Einlass ist um 15.30 Uhr.Schon seit August übt der Shanty-Chor „De Windjammers“ für dieses Weihnachtskonzert, mit dem die Zuhörer sich in die Welt der Seeleute in der Weihnachtszeit hineindenken können. Chorleiter Jens Peikert hat sich wieder viel Mühe gemacht, bekannte maritime Weihnachtslieder neu zu bearbeiten und diese mit seinen Shantymen einzustudieren. Weihnachtslieder wie: „Es ist Weihnacht heut‘ an Bord“, „But‘n is Wiehnacht“ , „Tausend Meilen von Zuhaus“, „Eleni“ und viele andere Lieder mehr werden zu hören sein.Wie auch in den Vorjahren, spendet der Chor einen Teil der Einnahmen dem LeA-Haus (IntegrativeLebens- und Arbeitsgemeinschaft, Neu Wulmstorf e.V.) und der Sozialarbeit der Lutherkirche in Neu Wulmstorf.• Karten gibt es im Vorverkauf im G. Wöbcke’s Shop & Klöntreff, Neu Wulmstorf, Bahnhofstr. 15, Tel. 040-41920860, Reservierung per E-Mail: info@De-Windjammers.de und an der Abendkasse.