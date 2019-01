"Großartige Resonanz" Winter- Heidelauf war toller Erfolg

Die Bedingungen für den Neu Wulmstorfer Winter-Heidelauf der DLRG und SPD hätten kaum besser sein können, freute sich Tobias Handtke (SPD) vom Orga-Team des Heidelaufs. Die 10,5 Kilometer lange Strecke verlief über den Segelflugplatz ins Fischbektal und über den Tempelberg. „Jedes Jahr begrüßen wir neue Starter. Gleichzeitig sind einige schon seit der ersten Sommerrunde im Jahr 2003 dabei", so Tobias Handtke.Besonders viel Freude versprühten die Kinder vom Lutherkindergarten, die auf einer Strecke von 800 Metern, teilweise mit ihren Eltern gemeinsam, eine tolle Leistung hinlegten. Dafür gab es viel Applaus.Mit ebenso viel Applaus wurden auch alle 178 Lauf-Teilnehmer im Ziel begrüßt.Danach galt es, sich bei heißem Tee und einer leckeren Erbsensuppe aus der DLRG-Feldküche zu stärken. „Die neue Feldküche kam zum ersten Mal für so viele Menschen zum Einsatz. Die Resonanz war großartig“, war Matthias Groth von der DLRG mit dem Ablauf sehr zufrieden. Die DLRG-Streckenposten hatten nach überstandenem Einsatz in der Kälte auch mehr als nur einen Teller Suppe verdient. Gleichermaßen engagiert waren die Mitglieder der SPD beim Anmeldestand, Obstzubereitungs- und Getränkestand sowie Zeitnahme und Ordnerdienst.Die Sieger des Laufes: Bei den Männern gewann Jon-Paul Hendriksen (39:18 min) vor Mathias Thiessen, (42:02 min ) und Lennart Quast (46:37 min).Bei den Damen war Anne Zeller (51:02 min) schneller als Lisa Mecklenburg (53:30 min) und Kerstin Sprinz (53:45 min).Bei den Walkern ließ Heinz-Klaus Gerken (74) die Jüngeren hinter sich (01.22.53 min). Platz zwei ging an Manfred Stark, der genau 38 Sekunden später ins Ziel kam, Dritter wurde Hubert Kamrad.Bei den Damen wurde Agnes Kleenlof Erstplatzierte in einer Stunde, 23 Minuten und 23 Sekunden. Ihr folgten auf den Plätzen zwei und drei Ute Oellrich und Regina Wineberger.Eine Ergebnisliste ist unterwww.facebook.de/HeidelaufNeuWulmstorf nachzulesen.