Neue Online-Plattform für Tierfreunde: "Happy Pet Club"

Mit wem kann ich mich austauschen, wenn ich mir - abseits von medizinischen Fragen - Sorgen um mein Haustier mache? Wo finde ich jemanden, der mir beim Gassigehen Gesellschaft leistet, oder der meinen Liebling betreut, wenn ich krank werde? Eine Anlaufstelle für diese Anliegen ist das Haustiernetzwerk "Happy Pet Club". Die neue kostenlose Online-Plattform wurde von sechs engagierten Tierfreunden aus ganz Deutschland, darunter Petra und Eckart Schulz aus Drestedt (Samtgemeinde Hollenstedt), auf den Weg gebracht.Alle Interessierten ab 16 Jahren - egal ob mit Hund, Katze, Kleintier, Vogel, Fisch oder Reptil oder ganz ohne Haustier - sind willkommen, miteinander in Kontakt zu treten, Fragen zur Tierhaltung zu diskutieren oder auch bei der Suche nach vermissten Haustieren helfen. Auch Fotos und Videos der tierischen Mitbewohner können hochgeladen werden.Initiator des Haustiernetzwerks ist Prof. Dr. Matthias Schmieder aus Köln. "Er fragte uns, ob wir mitmachen wollen. Wir sagten sofort zu. Das ist eine gute Sache", betonen Petra und Eckart Schulz. Derzeit befindet sich die Plattform im Aufbau, bisher sind dort rund 1.000 Tierfreunde aus dem Bundesgebiet angemeldet. Ziel ist es, dass sich später Tierhalter aus einer Region vernetzen, austauschen und bei Bedarf treffen sowie gegenseitig unterstützen, zum Beispiel als "Urlaubsvertretung" bei der Tierversorgung.Wer mitmachen will, meldet sich am PC oder übers Smartphone an unter www.happy-pet-club.de an. Anzugeben sind Name, Vorname, die E-Mailadresse, die gehaltene Tierart, Land, Postleitzahl und Geburtsdatum. "Die Registrierung erfolgt ohne Adresse und Telefonnummer, weil viele Leute Angst vor Datenmissbrauch haben", erläutern die Drestedter. "Für Nutzer bleibt das Angebot kostenlos. Es wird keinen Mitgliedsbeitrag geben", betonen sie. "Wir wünschen uns, dass sich die Tierfreunde unterstützen und Gleichgesinnte treffen", sagen Petra und Eckart Schulz.