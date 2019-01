Plattdeutscher Abend mit Hartmut Großmann

Der Heimat- und lädt für Mittwoch, 6. Februar, um 19 Uhr zum plattdeutschen Abend in das Hotel „Ferien auf der Heid“ (Karlsteinweg 45-47) in Eversen-Heide ein. Zu Gast ist Hartmut Großmann, der vertellt und singt: „Düt un dat un süs noch wat.“ Der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.Dem pensionierten Lehrer steckt Plattdeutsch wahrhaftig im Blut. Inzwischen heimste er mehrere Preise und Auszeichnungen bei Lese- und Schreib-Bewerben ein. Er wurde Plattdeutschlehrer und in Kindergärten und hat mit den Kindern an mehreren Theatertreffen und Vorlesewettstreits teilgenommen. In der Altonaer Kneipe „Zum Schellfischposten“ konnte er als Mitglied des Shantychores „“ schon viele Male mit Ina Müller an der ARD-Sendung „Inas Nacht“ teilnehmen.Darüber hinaus ist er als Plattdeutsch-Autor nicht untätig. In seinem ersten Buch:„Düt und dat, un süs noch wat“ mischt sich Autobiografisches mit Alltagsgeschehen.