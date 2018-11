Urmel kann jetzt singen Musical zum Kinderbuchklassiker

Das Musical "Urmel" zeigt das Kindertheater "Die Complizen" am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) beim Kulturpunkt Moisburg im Amtshaus in Moisburg. Diese wohl unterhaltsamste Version des Buch-Klassikers spürt dem Original von Max Kruse nach, mit so eigensinnigen wie eingängigen Musikkompositionen, die die charakterstarken Figuren voller Elan präsentieren.Die Kindertheatermacher "Die Complizen" nehmen das Publikum mit zum Urzeit-Urmel, der wider Willen mütterlichen Wutz, Professor Habakuk Tibatong, dem singenden See-Elefanten und all den anderen Tieren mit ihren kurios herrlichen Sprachfehlern und Eigenheiten. Es warten garantiert quirlige Stunden auf die Zuschauer, die ganz nebenbei so einiges lernen: über echten Zusammenhalt, über Kommunikation und wie schön es ist, anders zu sein!Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro an der Abendkasse für 14 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei, für Sechs- bis 14-Jährige zum halben Preis. Vorverkaufsstellen sind: Bäckerei Johannsen in Moisburg, die blumenwerkstatt, Margret Eckhoff in Hollenstedt, sowie der Kulturpunkt Moisburg Tel. 0175-2219147.• Im Rahmen des Projekts Glücksmomente ermöglicht der Kulturpunkt auch Personen mit wenig Geld den Besuch der Veranstaltung. Hierfür ist lediglich ein Anruf – spätestens eine Woche vor der Veranstaltung – bei der Vorsitzenden unter Tel. 0175-22 19 147 erforderlich.