Das ist "kein Sprung nach oben"

Die Unterrichtsversorgung an den Schulen in Niedersachsen hat sich entgegen der Ankündigungen beim Amtsantritt von Kultusminister Grant Hendrik Tonne nicht signifikant verbessert, man vermisse "den Sprung nach oben", heißt es in einer Stellungnahme des Niedersächsischen Lehrerverbands zu den jüngst veröffentlichten Zahlen aus dem Kultusministerium. Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahrs hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne die aktuellen Zahlen zur Unterrichtsversorgung an niedersächsischen Schulen präsentiert. Dabei musste der Kultusminister einräumen, dass es - entgegen vorheriger Ankündigungen - nur zu einer leichten Verbesserung um 0,7 Prozent auf jetzt durchschnittlich 99,4 Prozent bei der Unterrichtsversorgung gekommen ist. Am höchsten mit 102,2 Prozent (100,7 vorheriges Schuljahr) ist demnach die Versorgung bei den Gymnasien, gefolgt von den Grundschulen mit 101,7 (100,6). Gesamtschulen kommen auf einen Wert von 98,4 Prozent (97,6), Realschulen 97,4. (97,4) An Oberschulen liegt die durchschnittliche Unterrichtsversorgung bei 96,2 (95,9), an Hauptschulen hat sich die Versorgung sogar verschlechtert auf 94,7 (95,6) Prozent. Am schlechtesten ist die Unterrichtsversorgung mit 93,4 Prozent an den Förderschulen.Auch wenn sich eine Unterrichtsversorgung von 100 Prozent wie an Gymnasien und Grundschulen erstmal positiv anhört, reicht sie aus Expertensicht kaum aus. Alles unter 100 Prozent wird vielfach als mangelhaft angesehen. Hintergrund: Eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung stellt auf die volle Einsatzbereitschaft aller Lehrkräfte an der Schule ab. Abwesenheiten durch Krankheiten, Klassenfahrten oder Fortbildungen sind nicht vorgesehen.Der Grund für die teilweise mangelhafte Unterrichtsversorgung ist ein Mangel an Lehrkräften in Niedersachsen. So konnten zum Beispiel in der zweiten Hälfte des Schuljahres 250 ausgeschriebene neue Lehrerstellen besetzt werden, davon 99 Stellen oder 8,7 Prozent mit Quereinsteigern. Allerdings sei das Einstellungsverfahren noch nicht abgeschlossen.Um die Unterrichtsversorgung zu verbessern, konkretisierte Tonne sein angekündigtes Maßnahmenpaket. Wichtigste Eckpunkte sind: nur noch freiwillige, anlassbezogene Schulinspektionen, weniger Fachkonferenzen, gelockerte Dokumentationspflichten und die Möglichkeit von Korrekturtagen bei kurzen Fristen im Abitur. Beim Lehrerverband trafen die Ankündigungen aus dem Kultusministerium auf wenig positiven Widerhall. "Trotz zahlreicher Neueinstellungen und Abordnungen wird die Unterrichtsversorgung insbesondere an den nicht gymnasialen Schulformen weiter unbefriedigend bleiben", heißt es in einer Stellungnahme des Verbands Niedersächsischer Lehrkräfte. Besonders schwerwiegend ist laut dem Verband das Fehlen an Fachlehrern, Abordnungen seien hier nur bedingt geeignet, das Problem zu lösen, denn in der Regel herrsche an den abordnenden Gymnasien ein ähnlicher Fachlehrermangel. Besonders kritisierte der Verband, dass die Schulform der Oberschule, von der es in Niedersachsen 256 gebe, kaum behandelt wurde. Dabei sei gerade hier die Unterrichtsversorgung alles andere als gut. Das Maßnahmenpaket zeige den guten Willen des Ministers. Die Maßnahmen lieferten allerdings nur punktuell Entlastungen.In der Regierungspolitik äußert man sich verhalten. "Es ist erfreulich, dass sich die Unterrichtsversorgung moderat verbessert hat, die vom Land angestoßenen Maßnahmen zeigen Wirkung." Es gebe aber laut CDU keinen Grund für verfrühten Optimismus. "Wir werden an unserem Ziel, die Unterrichtsversorgung flächendeckend für jede Schulform zu erhöhen, festhalten", heißt es dazu in einer Stellungnahme der Christdemokraten. Ähnlich äußerte sich die SPD.FDP und Grüne sehen dagegen kaum Verbesserungen, das zeigten auch die 2.590 Lehrer-Abordnungen an andere Schulen.