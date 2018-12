Eine Künstlerin hilft auf ihre "Art"

Eine tolle Weihnachtsaktion hat sich die Buchholzer Künstlerin Tatjana Nolze überlegt: Mit einem Kunstprojekt unterstützt sie die Katzennothilfe in Buchholz. Der Verein unter dem Vorsitz von Angelika Bergemann kümmert sich um Wildlinge und hilft bei der Vermittlung von herrenlosen Katzen.Tatjana Nolze erklärt die Hintergründe: "Die Katzennothilfe hat mir sehr geholfen, als ich bei uns im Garten eines Tages eine wilde Katze mit Nachwuchs gefunden habe. Ich war beeindruckt von dem Engagement des Vereins und möchte gerne etwas zurückgeben." Deswegen hat sich die Künstlerin eine tolle Aktion ausgedacht: Wer mindestens 30 Euro spendet, erhält von Tatjana Nolze ein handgezeichnetes, eigens signiertes Katzenbild im "Modern-Art-Stil" (siehe Foto). Die Auflage ist limitiert. Unterstützt wird die Künstlerin dabei von Isabel Salzberger von "Isas Bastelecke" (Hoheheide 4, Buchholz) und von Tanja Schicke, Geschäftsführerin von Ambiente Zaunbau aus Buchholz. Ambiente (Hanomagstraße 7) stellt Bilder der Künstlerin im Kundenbereich öffentlich aus. "Isas Bastelecke" unterstützt das Projekt mit Zeichenmaterial und Papier. Hier können Spender auch die Bilder abholen. Die Aktion läuft bis 24. Dezember. Achtung: Isas Bastelecke ist nur bis zum 22. Dezember geöffnet, dann erst wieder am 27. Dezember.• Spenden bitte an: Die Katzennothilfe SpendenkontoStichwort: Kunstaktion. Bilder können nicht an anonyme Spender herausgeben werden.