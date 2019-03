Gemeinde Neu Wulmstorf erhöht Grund- und Gewerbesteuer

. Die Bürger und die Gewerbetreibenden in der Gemeinde Neu Wulmstorf müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Mit den Stimmen der SPD und der Grünen und der Linken beschloss der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf die Grundsteuer B von derzeit 400 Prozentpunkten auf 460 Prozentpunkte zu erhöhen. Das entspricht einer Steigerung von rund 12 Prozent. Auch Gewerbebetriebe müssen künftig mehr Steuern zahlen. Hier beschloss der Rat mit den Stimmen von SPD und Linken eine Anpassung des Steuersatzes von derzeit 400 Prozentpunkte auf 420 Prozentpunkte, was in etwa einer Erhöhung von 5 Prozent entspricht. Einstimmig bei zwei Enthaltungen beschloss der Rat außerdem die Vergnügenssteuer von derzeit von 14 auf 18 Prozent anzuheben. Insgesamt verspricht sich die Gemeinde von den Erhöhungen Mehreinnahmen von rund 900.000 Euro. Die Steuererhöhungen sollen dazu dienen, das derzeitige Haushaltsdefizit von pro Jahr rund 1,5 Millionen Euro zu verringern. Mehr zum Haushalt und warum die Steuererhöhung aus Sicht der Ratsmehrheit unvermeitbar ist, lesen Sie in der kommenden Mittwochsausgabe des WOCHENBLATT