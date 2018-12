Lesung in der Grundschule in Moisburg Kindheit in der NS-Zeit

Eine besondere Autorenlesung fand jetzt an der Grundschule in Moisburg statt. Schulleiterin Ulrike Peschau hatte die Autorin und Zeitzeugin Eva Simons eingeladen, die von ihrer Kindheit im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg erzählte. Eva Simons hat ihre Kindheitserinnerungen in dem Buch "Evas Tagebuch" dokumentiert, aus dem sie jetzt altersgerecht vorlas.Die Grundschule hatte die Kinder auf das Thema gut vorbereitet. Auf einer Zeitleiste hatten die visualisiert, wann der Zweite Weltkrieg stattgefunden hatte und wie lange bereits in Deutschland Frieden herrscht. Anhand von Lebensmittelkarten und Tondokumenten von einem Bombenangriff auf Hamburg sowie Fotos aus der Zeit wurde den Schülern ein plastisches Bild von dem vermittelt, was Eva Simons, die bei Kriegsbeginn zwischen vier und fünf Jahre alt war, erlebt hatte.Schulleiterin Ulrike Peschau: "Wir konnten den Kindern einen viel eindrucksvolleren und persönlicheren Einblick in die Geschichte geben, als es mit Hilfe von Büchern möglich wäre. Es wurde den Kinder bewusst, welches Glück sie haben, in einem Land, in dem Frieden herrscht, aufwachsen zu dürfen."