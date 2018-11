25 Jahre "Gospelship Hollenstedt"

nw/tw. Hollenstedt. Gerade eben noch war 1993 - Clinton und Jelzin waren Präsidenten, die fünfstelligen Postleitzahlen wurden eingeführt, die norwegische Band a-ha löst sich zum ersten Mal auf - und der Hollenstedter Chor Gospelship wird gegründet! Die Gründungsmitglieder erinnern sich noch, als wäre es gestern. Genauso hat jedes der jüngeren Chormitglieder seine eigenen Gospelship-Momente und Lieblingslieder, an die es gern zurückdenkt. Diese und viele weitere Stücke aus älterer und neuerer Chorgeschichte werden zum großen Jubiläumskonzert zusammentragen am Samstag, 10. November, um 19 Uhr in der St. Andreaskirche (Am Markt) in Hollenstedt.