40 Jahre Jugendfeuerwehr Moisburg: Es wird heiß und spannend

bim. Moisburg. Das ist ein Grund zum Feiern: Anlässlich des 40. Geburtstags der Jugendfeuerwehr Moisburg laden die Nachwuchsretter für morgigen Sonntag, 21. Oktober, von 11 bis 15 Uhr alle Interessierten, Helfer und Unterstützer und insbesondere alle Kinder und Jugendlichen aus Moisburg ein, sich vom Können der Jugendfeuerwehr zu überzeugen. Darüber hinaus kann an vielen Mitmach-Stationen ausprobiert, gefragt und gespielt werden. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Ein Besuch lohnt sich, denn es wird laut, spannend, eindrucksvoll und "heiß", versprechen die Jugendlichen.

Am 22. Oktober 1978 wurde die Jugendfeuerwehr Moisburg von einigen Kindern und Jugendlichen nach einem Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Moisburg ins Leben gerufen. Vieles hat sich in dieser Zeit getan, und ebenso hat sich die Jugendfeuerwehr weiterentwickelt. Auch wenn heutzutage fast jede Freiwillige Feuerwehr eine Jugendabteilung hat, war die Moisburger Jugendfeuerwehr eine der ersten im Landkreis Harburg und erzielte schnell Erfolge auf Zeltlagern und bei Wettbewerben.

Auch heute ist die Jugendfeuerwehr in Moisburg gut aufgestellt. Bekanntheit erlangte sie überregional durch ihr Engagement für den Naturschutz und durch ein von den Kindern durchgeführtes Umwelt-Projekt am Staersbach. Hinzu kommen eine Vielzahl an Ausflügen und Aktionen, wie beispielsweise der Besuch der Flughafenfeuerwehr am Hamburg Airport, die die Zeit in der Jugendfeuerwehr unvergesslich machen.

Zu verdanken ist dies vielen Helfern und Unterstützern, die die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in der Jugendfeuerwehr begleiten. Viele der damaligen Jugendfeuerwehrmitglieder sind heute engagierte Feuerwehrleute, die ehrenamtlich ihren Dienst für die Bürger von Moisburg leisten und auch die nächsten Generationen in der Jugendfeuerwehr auf die Zeit in der Einsatzabteilung mit viel Ehrgeiz und Freude vorbereiten.

Nun freut sich die Jugendfeuerwehr Moisburg auf viele Gäste und einen tollen Tag der offenen Tür am Feuerwehrhaus in Moisburg, Immenbecker Str. 19.