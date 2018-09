Danke für 20 Jahre Treue

Zwei Jahrzehnte Ali’s Schnell-Restaurant in Hollenstedt / Tolle Jubiläumsangebote

Als Bin Ali Kiziltas sich vor 20 Jahren aus einer Laune heraus das leerstehende Restaurant in der Hauptstraße in Hollenstedt anschaute, den Tipp hatte der Gastronom, der in Berlin ein Döner-Restaurant betrieb, von einem Freund erhalten, hätte er sich wohl nicht träumen lassen, dass aus dem kurzen Flirt mit dem Este-Ort eine jetzt schon zwei Jahrzehnte andauernde feste Beziehung werden würde. Seit 1998 gehört Ali’s Schnell-Restaurant nun schon zum Hollenstedter Ortsbild. Zum Jubiläum will Bin Ali Kiziltas sich bei seinen Kunden mit tollen Angeboten bedanken."Das hat hier einfach gepasst", erinnert sich der Restaurantbetreiber zurück. Erst pendelte er noch zwischen der Familie in Berlin und dem Restaurant in Hollenstedt. Bald holte er seine Familie nach. "Wir sind hier heimisch geworden und fühlen uns sehr wohl", sagt Bin Ali Kiziltas. Wir, das sind Bin Ali Kiziltas, seine Frau Sultan und zwei mittlerweile erwachsene Kinder.Für viele Hollenstedter ist Ali’s Schnell-Restaurant schon lange nicht mehr aus dem Ort wegzudenken. Das vielfältige Speisenangebot reicht von türkischen Gerichten, wie Döner Kebap, Köfte oder Sucukteller, über internationale Speisen, zum Beispiel Burger, Pizza und Nudelgerichte, bis zur klassischen Küche, mit Wiener- oder Jägerschnitzel. Natürlich wird auch Currywurst serviert. Schließlich kommt Bin Ali Kiziltas ursprünglich aus Berlin.Für die kurze Mittagspause bietet das Schnellrestaurant verschiedene Sparmenüs. Bei Kindern beliebt sind das Kids-Menü und die Dönertüte. Das gemütliche Restaurant bietet Platz für circa 50 Gäste. Der Raum kann auch für Geburtstags-, Firmen- oder Jubiläumsfeiern gemietet werden. Im Sommer lädt die kleine Terrasse dazu ein, die vielfältigen Spezialitäten im Freien zu genießen.Am kommenden Samstag feiert Ali’s Schnell-Restaurant sein Jubiläum. Grund genug für Bin Ali Kiziltas, seinen Kunden einmal danke zu sagen. Danke für die langjährige Treue, danke für die herzliche Aufnahme im Ort. Deswegen gibt es zum Jubiläum nur am Samstag ab 12 Uhr 100 Liter Freibier vom Fass und leckeren Döner für nur 2 Euro. "Wir wollen hier ein paar schöne Stunden mit unseren Gästen verbringen", sagt der Gastronom.Montag bis Samstag, von 11 bis 22 Uhr;Sonntag und Feiertag; 12 bis 22 Uhr;Ali’s Schnell-RestaurantHauptstraße 8,21279 HollenstedtTelefon 04165 - 82571