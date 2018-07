Das Programm des Hollenstedter Schützenfestes﻿

Hier ein Ausblick auf das Programm:



Freitag, 6. Juli:

Samstag, 7. Juli:

Sonntag, 8. Juli:

Montag, 9. Juli:

Die Hollenstedter Schützen feiern am kommenden Wochenende wieder ihr Schützenfest. Einen Rückblick auf das vergangene Jahr und Resümees der scheidenden Majestäten lesen Sie unter https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/hollensted... 16 Uhr: Abholen des Schützenkönigs, Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, Ummarsch durch den Ort, Kommersabend im Schützenholz22.30 Uhr: großer Zapfenstreich im Schützenholz, anschließend gemütliches Beisammensein12 Uhr: Abholen von Jungschützenkönigin und -könig, Ummarsch durch den Ort14 Uhr: Ausschießen von Jungschützenkönigin und -könig, Schießen in verschiedenen Disziplinen20 Uhr: Proklamation von Jungschützenkönigin und -könig im Schützenzelt, danach große Zeltdisco mit DJ Höker (Eintritt: 4 Euro, ab 22 Uhr: 6 Euro)11 Uhr: Abholen des Schützenkönigs, Ummarsch durch den Ort, Abholen der Kinder (14 Uhr „Am Markt“)15 Uhr: Kinderschützenfest auf dem Platz, Ausschießen Pistolenkönig, Kinderkönigs-, Prinzenpaar, Bürgerkönig/in, Schießen in verschiedenen Disziplinen, außerdem gemütliches Beisammensein für die ganze Familie bei Kaffee und Kuchen mit Blasmusik im Festzelt17 Uhr: Proklamation des Kinderkönigs- und Prinzenpaares20 Uhr: Proklamation Pistolenkönig und Bürgerkönig/in, anschließend Tanzabend im Festzelt mit der Band „Starlight“ (Eintritt frei)8 Uhr: Abholen des Schützenkönigs, Ummarsch durch den Ort, nachmittags Ausschießen des Schützenkönigs, Schießen in verschiedenen Disziplinen16 Uhr: Preisverteilung vom Kinderschützenfest im Festzelt19.30 Uhr: Proklamation des neuen Schützenkönigs und Verteilung der Orden und Pokale vom Schützenfest, anschließend Tanzabend im Festzelt mit der Band „Starlight“ . Der Eintritt zur Abschlussveranstaltung ist frei.