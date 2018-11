Frisuren, Edelsteine und Geschenkartikel für Herz und Seele

"Ich freue mich darauf, mit meinen treuen Stammkunden meine 25-jährige Selbstständigkeit zu feiern", sagt Friseurmeisterin Petra Meyer. Aus diesem Anlass lädt sie am Dienstag, 13. November, Kunden und Freunde zu einem "Tag der offenen Tür" nach Hollenstedt ein (Hauptstraße 4 / im Lang's Hoff). Von 14 bis 18 Uhr werden Kaffee, Gebäck und Erfrischungsgetränke offeriert.

Zusätzlich gibt es den ganzen November hindurch vier Sonderangebote: 1. Aktion "Formwelle-Woche" 2. Aktion "Haarschneide-Woche" 3. Aktion "Färbe-Woche" und 4. Aktion "Frisuren-Woche" (Föhnen und Legen).Der Kunde kann sich in dieser Zeit seinen individuellen Rabatt in Höhe von zehn bis 15 Prozent selbst erwürfeln."Der Salon ist ein Familienfriseur", sagt Petra Meyer. In ihrem Salon erhalten Frauen, Herren und Kinder die passenden Frisuren. Ob klassischer Schnitt, Hochsteckfrisur für festliche Anlässe oder etwas ganz Modernes: "Wir gehen auf jeden Kunden ein. Mein Ziel ist es, dass alle Kunden sich wohl fühlen", sag Petra Meyer. "Ein Dank geht auch an mein tolles Team. Wir ergänzen uns hervorragend", so die Friseurmeisterin. In ihrem Betrieb sind drei Meisterinnen tätig.Seit 2007 ist Petra Meyer als Edelsteinpraktikerin tätig. Sie berät über die Wirkung von Edelsteinen, die auch verkauft werden. Zum Wohlfühl-Angebot zählen die Edelstein- und Hot-Stone-Massagen im Wellness-Bereich. "Die Kunden fühlen sich dabei wohl und entspannen vollkommen", sagt Petra Meyer. Auch die Gesichtshaar-Entfernung mit der Fadentechnik und die kosmetische Fußpflege werden auf Wunsch perfekt durchgeführt.Ferner bietet Petra Meyer in ihrem Geschäft Geschenkartikel an, die "Herz und Seele" erfreuen. Ob Bücher, Grußkarten, Edelsteine und Edelsteinschmuck sowie kleine Dekorationsartikel: Alle Artikel sind mit viel Liebe zum Detail ausgewählt worden. Vielleicht findet sich bereits das eine oder andere Weihnachtsgeschenk unter diesen schönen Artikeln. Auf alle Geschenkartikel erhält der Kunde im Jubiläumsmonat November zehn Prozent Rabatt.• Termine werden vorwiegend nach Vereinbarung angeboten. Für Kurzentschlossene findet sich aber auch meistens noch ein Termin. Tel. 04165-82368