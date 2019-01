Gemeinsam zum Weltgebetstag

Hollenstedt : Gemeindehaus |

bim. Hollenstedt. Die Gottesdienstordnung des Weltgebetstags am 1. März wird diesmal von Frauen aus Slowenien vorbereitet. Damit in den Kirchengemeinden des Kirchenkreises Hittfeld der Weltgebetstag nach ihren Vorgaben gefeiert werden kann, hat das Team um Pastorin Ulrike Seebo aus Sprötze ein Programm erarbeitet, das die Vorbereitung auf den Weltgebetstag erleichtert und mit einem Werkstattgottesdienst endet. Pastorin Seebo lädt alle Interessierten zu diesem Vorbereitungstreffen ein.

Das Motto des diesjährigen Weltgebetstag ist „Kommt, alle ist bereit!“ „Es stammt aus einem Gleichnis Jesu. Und wird dort ausgeschlagen. Wie der Gastgeber mit dieser Enttäuschung umgeht, ist eine spannende Frage, die auch auf unserem Vorbereitungstreffen thematisiert werden soll“, sagt Pastorin Ulrike Seebo aus Sprötze, die das Vorbereitungstreffen auf Kirchenkreis-Ebene organisiert.

Sa., 19.1. 9 bis 17 Uhr, Gemeindehaus Hollenstedt, Am Markt 5. Anmeldung bis 11. Januar unter Tel. 04186-892689 oder per E-mail an: ulrike.seebo@kirche-sproetze.de. Weltgebetstag