Gottesdienst unter Schneeflocken

"Schneeflocken sind weiße Wunderwerke. Sie erinnern daran, dass wir alle einzigartig sind, etwas ganz Besonders", sagt Neu Wulmstorfs Pastor Florian Schneider. Beim Weihnachtsmarkt rund um die Lutherkirche am kommenden Sonntag, 16. Dezember, werden nach dem Gottesdienst (11 Uhr) Schneeflocken gebastelt, die dann unter dem Kirchendach einen gigantischen Schneehimmelformen sollen.Außerdem bietet der Markt wieder ein buntes Programm mit vielen schönen und auch besinnlichen Momenten:11 Uhr Familiengottesdienst mit Ökumenischem Posaunenchor12.15 Uhr: Mitmach-Bastel-Aktion (bis ca. 13:30 Uhr)ab 12.15 Uhr: Kaffee und Kuchen, Bücherflohmarkt14 Uhr: Auftritt des Kinderchores15 Uhr: Auftritt der Grundschule An der Heide16 Uhr: Auftritt eines Musical-Sängers16:45 Uhr: Gemeinsames Weihnachtsliedersingen und Hören von Weihnachtsgeschichten18 Uhr: Lebendiger Adventskalender zwischen den Buden18:45 Uhr: Nachhause läuten