Live-Multimedia-Show mit Peter von Sassen

bim. Moisburg. Eine Live-Multimedia-Show präsentiert der bekannte TV-Journalist und Fernsehmoderator Peter von Sassen unter dem Titel „Vergessene Inseln im Eis“ am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr im Salon des Amtshauses Moisburg. Dabei handelt es sich um eine faszinierende Mischung aus Bildern, Originalgeräuschen aus der Arktis, Musik und Erzählung.

Mit dem russischen Eisbrecher "Kapitan Dranitsyn" reisen die Zuhörer mit Peter von Sassen von Nordnorwegen nach Franz-Joesph-Land, dem nördlichsten Archipel der Welt nordöstlich von Spitzbergen und Novaja Smlja. Auf den Spuren der ungarisch-österreichischen Polarexpedition von 1870, die den Archipel als letzte große Landmasse entdeckt hat, erleben sie die Schönheit und die Gefahren der Arktis. Meterdicke Eisbarrieren müssen überwunden werden, bevor die "Expedition" an einem der symbolträchtigsten Orte der Arktis steht - dem Kap Tegethoff - dem südlichsten Punkt von Franz-Joseph-Land. Die Zuhörer erleben gigantische Gletscher, 60 Meter hohe Vogelfelsen sowie Eisbären und Walrosse aus unmittelbarer Nähe. Die Reise wird gekrönt durch eine Helikopter-Anlandung auf der nördlichsten Insel des Archipels.

• Eintrittskarten für 12 Euro (Abendkasse 14 Euro) gibt es in der Bäckerei Johannsen, Buxtehuder Straße 4 in Moisburg (Tel. 04165-6170) und bei KulturPunkt-Vorsitzender Angelika Fröhning, Tel. 0175 - 2219147. Live-Multimedia-Show

Glücksmomente Mit dem Projekt „Glücksmomente für alle“ wird Menschen mit schmalem Geldbeutel dank der Elbinsel-Kanzlei auf Wilhelmsburg die Teilnahme an den Veranstaltungen ermöglicht. Dafür ist lediglich ein Anruf - spätestens eine Woche vor der Veranstaltung - bei der Vorsitzenden unter Tel. 0175-2219147 erforderlich.