tw. Moisburg. Im Ambiente der eindrucksvollen Amtswassermühle gibt es zum Saisonabschluss Musik und unter dem Motto "Klein, aber fein" auch Kunsthandwerk. An den verschiedenen Ständen werden Werke aus Glas, Metall, Holz und Papier präsentiert. Des Weiteren erklärt der Müller die Mühlentechnik und berichtet aus dem Leben eines Müllers. Kinder können die historische Technik bei der Mühlenrallye erkunden, mahlen Getreide mit verschiedenen Handmühlen oder sieben das fertige Mehl. Außerdem locken kulinarische Köstlichkeiten wie das frisch gebackene „Moisburger Amtsmühlenbrot“ und die Mühlentorte. Die neue Wassermühlen-Saison beginnt am Samstag, 6. April.

- Termin: Sonntag, 28. Oktober, 11 bis 18 Uhr im Mühlenmuseum, Auf dem Damm 10, in Moisburg. Eintritt frei.