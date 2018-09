Vortrag bei der WLH: LinkedIn und Podcast richtig nutzen

Wie man Soziale Medien sinnvoll nutzt, um sich als Arbeitskraft oder Unternehmen bekannt zu machen - über dieses Thema referiert Claudia Scheffler-Perrone, Inhaberin der Agentur Killer Press und Keynote Speakerin, am Donnerstag, 20. September ab 19 Uhr im ISI-Zentrum der Wirtschaftsförderung des Landkreises Harburg (WLH) in der Bäckerstraße 6 in Buchholz.Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Internet Plattform LinkedIn, eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich selbst zu präsentieren. Für wen eignet sich LinkedIn, welche Funkionen sind für Unternehmen besonders wichtig, wie bringt man sein Profil richtig zur Geltung, welche Zielgruppe will man ansprechen, das sind Themen, die Claudia Scheffler-Perrone in ihrem Vortrag beleuchtet.Als zweites steht das Thema Podcast auf dem Programm - eine zunehmend verbreitete Methode, über Sprachbeiträge Zielgruppen direkt anzusprechen. Der Vorteil gegenüber Blogs oder Newslettern: Hören ist in viel mehr Situationen möglich als Lesen. Podcasts lassen sich ohne viel Aufwand produzieren - im Zweifel sogar mit der Aufnahmefunktion eines Smartphones.• Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.wlh.eu oder telefonisch 04181-9236-0.Foto: Michael J. Ruettger