Zeitreise in das historische Moisburg

Neues Programm beim Mühlenfest Moisburg / Aktionen rund um den Dorfkern

Erstmals lässt das Mühlenmuseum Moisburg das historische Moisburg wieder aufleben, Denn das neue Programm für das Mühlenfest am Sonntag, 16. September, geleitet Besucher rund um den Dorfkern auf eine Zeitreise. Von 11 bis 18 Uhr führen Handwerker alte Techniken vor, es gibt traditionelles Essen, Musik und Tänze sowie viele Mitmach-Aktionen für jedes Alter.Das Amt Moisburg war Jahrhunderte lang Zentrum regen Handels. Im Mittelpunkt lag das Amtshaus als Innovationszentrum und Wirtschaftshof. Beim 1711 gebauten Amtshaus Moisburg zeigt sich die beeindruckende Wirtschaftskraft des Amts unter anderem in den zugehörigen Gebäuden: die Amtswassermühle (heute Mühlenmuseum), vier Papiermühlen, eine Brennerei, eine Brauerei und ein Vorwerk. Ein Grund für den Wohlstand war, dass die Moisburger Wassermühle eine Zwangs- beziehungsweise Bannmühle war: Alle Bauern des Amtes mussten ihr Korn dort mahlen lassen.Diese Geschichte des Ortes blüht beim Mühlenfest rund um das Mühlenmuseum Moisburg und das historische Amtshaus wieder auf. Handwerker zeigen wie Münzen geprägt, Papier hergestellt und Bier gebraut werden. Drechsler, Seiler, Zimmermann und Schmied führen ihr Können vor. Besucher können die alten Techniken selbst ausprobieren. Händler bieten auf einem kleinen Markt wie früher unter anderem Handwerkszeug und eine große Blumenvielfalt an. Im Mühlenmuseum führt der Müller vor, wie einst in der Wassermühle gemahlen wurde, während Besucher in Führungen mehr zur Mühlentechnik und dem Müllerhandwerk erfahren.Handwerklich geht es auch im Kulinarischen zu: Auf die Brau- und Fischzuchttradition beziehen sich die Heringsbraterei und das selbstgebraute Bier. Dazu gibt es Kaffeestuben im Blauen Salon des Amtshauses und im Mühlencafé mit dem frischen Amtsmühlenbrot mit Schmalz, der Mühlentorte aus Buchweizenmehl und einer großen Kuchenauswahl.Am Vormittag untermalt die Hollenstedter Blasmusik-Kapelle das Geschehen. Nachmittags zeigen junge und erwachsene Tänzer des Hollenstedter Volkstanzkreises ihre engagiert einstudierten Cho­reo­gra­fien. Für Kinder gibt es beim speziellen Mitmach-Programm, zum Beispiel Papier herstellen, Wasserrad bauen, Seilerei oder Getreide mahlen.• Der Eintritt ist frei.