Ein Fußballfest in Hollenstedt

. Das verspricht ein spannendes Fußballfest zu werden: FC ist Ausrichter des EWE-Wintercups der am Sonntag, 3. Februar, von 10 bis 16:30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle (Jahnstraße ) in Hollenstedt stattfindet. Die zwölf teilnehmenden Mannschaften spielen in zwei Gruppen. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Dort spielen Sieger und Zweite der Gruppen A und B jeweils über Kreuz gegeneinander. Das Finale bestreiten dann die Sieger aus den Halbfinalspielen. Die drei besten Teams qualifizieren sich für das Endturnier, das am 24. Februar in der Oldenburger EWE Arena stattfindet.Folgende Teams sind dabei:TSV NeuenkirchenSV Rot-Weiß ScheeßelFC UmmelJSG GeestHeeslinger SVJFV Union 18JSG WörpetalZuschauer sind bei dem Turnier willkommen. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls alles vorbereitet.