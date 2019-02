Fleestedt fährt nach Oldenburg

Einen spannenden Fußballnachmittag erlebten jetzt die Zuschauer des EWE-Wintercup. Das Qualifizierungsturnier wurde vom FC Este ausgerichtet.Turniersieger wurde die Mannschaft des TuS Fleestedt. In einem spannenden Finale besiegten sie die Kicker des SV Rot-Weiß Scheeßel mit 2:0. Damit haben sich die Jugendlichen für das finale Turnier in Oldenburg qualifiziert. Der dritte Platz ging an JST Geest, die sich nach Neun-Meter-Schießen 4:3 gegen die Mannschaft von JFV Union 18 durchsetzte. Besonderer Höhepunkt auf dem Turnier war außerdem die Autogrammstunde mit dem Turnierpaten Alexander Nouri.