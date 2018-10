Die Mobilität der Zukunft: Autohaus Jonas lädt zum ersten e-Day in Moisburg ein

Zum ersten e-Day in Moisburg lädt das Team vom Autohaus Jonas am Samstag, 13. Oktober, von 10 bis 16 Uhr auf das Firmengelände, Am Schützenplatz 1, ein. Bei Getränken und Snacks bekommen die Besucher von Profis aus den Bereichen E- Autos und E-Bikes umfassende Informationen über diese zukunftsweisende Form der Mobilität. Das Zweirad Center Papst aus Hollenstedt präsentiert sich mit E-Bikes und die Firma Bellut kommt mit Ladesäulen, um zu zeigen, wie einfach der Ladevorgang ist. Auch eine Kundin, die bereits seit einem Jahr täglich mit einem E-Auto von Nissan unterwegs und davon begeistert ist, hält sich vor Ort für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Außerdem dürfen sich die Besucher auf ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen freuen: Es winken ein Wochenende mit dem neuen Leaf, ein Servicegutschein im Wert von 100 Euro und ein Überraschungspreis.

"Die Vorteile der E-Mobilität liegen auf der Hand", sagt Marco Jonas. "Die Autos sind umweltfreundlich und extrem leise, weil es keinen Verbrennungsmotor gibt. Die Wartungskosten sind gering und die Fahrzeuge sind sehr leicht zu fahren." So verlangsame das Auto z.B. die Geschwindigkeit bis zum Stillstand, wenn der Fahrer oder die Fahrerin den Fuß vom Gaspedal nehme. "Wer vorausschauend fährt, kommt somit mit einem Pedal aus und muss nicht bremsen", sagt Jonas. "Das ist vor allem bei stockendem Verkehr sehr komfortabel." Wer sich eine Ladestation anschafft, kann das Auto über Nacht zuhause aufladen. "Außerdem werden die Reichweiten immer größer", weiß Jörg Schwartzrock vom Verkaufsteam. Mit Hilfe einer App - auch darüber informieren die Profis am e-Day - können z. B. günstige Ladestationen gesucht werden, der Ladevorgang gesteuert werden, der Standort des Fahrzeuges gesucht oder Klimaanlage oder Heizung schon einmal angestellt werden und vieles mehr.

"Wir initiieren den e-Day, weil viele unserer Kunden in Bezug auf e-Mobilität unsicher sind", sagt Geschäftsführer Albert Jonas. "Aber alle, die bei uns im vergangenen Jahr z.B. einen Nissan Leaf mit E-Antrieb gekauft haben, sind begeistert. Deswegen möchten wir allen die Möglichkeit geben, sich mit dem Thema ganz unverbindlich vertraut zu machen."

Wer gerne einmal einen Nissan Leaf mit e-Antrieb Probe fahren möchte, sollte sicherheitshalber einen Termin vereinbaren. "Das ist ein solch tolles Fahrgefühl und der Leaf hat solch eine gute Straßenlage, das muss man einfach einmal erlebt haben", schwärmt auch Jörg Schwartzrock.



e-Day in Moisburg

im Autohaus Jonas

Schützenplatz 1

Samstag, 13. Oktober

10 bis 16 Uhr