Buschteichlauf in Dollern - läuft wieder!

Bürgerverein und Sport-Club stemmen gemeinsam beliebten Volkslauf

Eine Nachricht, die viele Läufer- und seit diesem Jahr auch Walker-Herzen erfreut: Der Dollerner Buschteichlauf findet wieder statt. Nachdem der beliebte Volkslauf im vergangenen Jahr ausfallen musste, gibt es jetzt eine Lösung, die von Dauer sein könnte: Der Bürgerverein Dollern und der Dollerner Sport-Club stellen am 29. September den Lauf gemeinsam auf die Beine. Eine neue Homepage gibt es bereits, ab sofort können sich Laufinteressierte darüber anmelden.Hauptorganisator war bisher Martin Dickner vom Bürgerverein Dollern. Vor vier Jahren stieß er dazu und hat seitdem "den Hut auf". "Ich habe mich schon gewundert, warum der Dollerner SC bei dieser Veranstaltung nicht mit im Boot ist", erzählt er. Im vergangenen Jahr habe der Lauf nicht stattfinden können, weil Dickner beruflich verhindert war - und dann die Manpower fehlte. Es habe immer weniger Läufer, aber auch immer weniger Helfer gegeben (das WOCHENBLATT berichtete). "Das ist der Altersstruktur geschuldet", meint Dickner. Wenige junge Leute seien im Helfer-Team. Und mindestens 15 Unterstützer werden gebraucht. "Die hatte ich in den vergangenen Jahren nicht." So kam Dickner schon vor einem Jahr auf die Idee, mit dem Sport-Club zu kooperieren.Sein Vorschlag kam dort gut an: "Nach wenigen Stunden hatte ich auf meine Anfrage die Zusage vom Dollerner SC." Das habe ihn sehr gefreut, so Dickner, der auch persönliche Gründe dafür hat, dass die Veranstaltung wiederbelebt wird. "Mein Herzblut hängt an diesem Lauf", sagt er, selbst leidenschaftlicher Läufer. "Wir haben sowohl einen Sportverein als auch eine Laufveranstaltung im Ort. Die gehören einfach zusammen."Durch die Zusammenarbeit erhofft sich Martin Dickner auch zahlreiche Vereinssportler, die an dem Lauf teilnehmen. Und weitere Helfer. "Vom Dollerner SC haben sich sofort ein paar Mitglieder angeboten."Das Konzept bleibt gleich: Wie auch in den Jahren vor 2018 gibt es den Mäuselauf (200 m), den Kinder- und Jugendlauf (2,3 km), den Bürgerlauf (6,5 km) sowie den Hauptlauf (12,6 km). Und zum ersten Mal eine Walking-Strecke über 4,6 km.Beim Dollerner SC ist Jugendwart Christoph Wichern in die Organisation des Buschteichlaufs mit eingestiegen. "Wir wollen der Gemeinde Dollern etwas bieten und den Lauf wieder aufleben lassen", sagt Wichern. "Außerdem verfügen wir über ein größeres Helfernetzwerk als der Bürgerverein." Knapp 500 Mitglieder hat der Dollerner SC, allerdings keine Leichtathletik-Abteilung - ein möglicher Grund, warum der Sport-Club bislang nicht in die Planung involviert war. Wicherns persönliches Ziel: die Anmeldungen aus 2017 - 117 Teilnehmer waren es offiziell - zu toppen.Dem wiederbelebten Lauf sehen Martin Dickner und Christoph Wichern voller Vorfreude entgegen. "Wir sind zuversichtlich, dass es in diesem Jahr wieder eine tolle Veranstaltung wird."• Weitere Infos und Anmeldungen für alle begeisterten Lauffans auf der Homepage unter www.buschteichlauf-dollern.de