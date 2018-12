Ein besonders spannender Schultag

Edeka Drewes unterstützt Projekt an Eichhörnchen Grundschule



Einen besonders spannenden Schultag erlebten Ende November die beiden vierten Klassen der Eichhörnchen Grundschule in Dollern. Das Team von Edeka Drewes in Dollern (Am Buschteich 34, Tel. 04163 811195), und die Edeka Stiftung hatten die Mädchen und Jungen zu einem Projekttag "Mehr bewegen - besser essen" eingeladen. "Die Kinder waren total begeistert", sagt Wiebke Böttjer, Klassenlehrerin der 4a.Der Tag begann mit einem gesunden Frühstück, dass zwei Mitarbeiter der Stiftung und eine Mitarbeiterin von Edeka Drewes vorbereitet hatten. Anschließend lernten die Kinder viel über gesunde Ernährung und wie wichtig Sport und Bewegung für die Gesundheit sind. Nach der Theorie gab es eine Sporteinheit auf dem Schulhof, wo die Mädchen und Jungen u.a. Laufspiele absolvierten. "Höhepunkt des Projekttags war für die Kinder sicherlich das anschließende gemeinsame Kochen und Mittagessen", erzählt Wiebke Böttjer. "Es gab Nudeln mit Soße und einen leckeren Nachtisch." Sie richtet ein großes Dankeschön an die Edeka Stiftung und Familie Drewes von Edeka in Dollern. "Alles war perfekt vorbereitet und wir sind dankbar für die vielen tollen Lebensmittel, die Drewes uns für den Tag zur Verfügung gestellt hat."