Ein Treffpunkt mit Atmosphäre: Bliedersdorf lädt zum besinnlichen Weihnachtsmarkt ein

Klönen! Kaffee! Kirche! Diese drei Stichworte beschreiben den Bliedersdorfer Adventsmarkt, der am 1. Advent, Sonntag, 2. Dezember, von 14 bis etwa 18.30 Uhr in und rund um die Bliedersdorfer Kirche veranstaltet wird. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Programm in festlichem Ambiente, nette Gespräche und viele Leckereien freuen.

Gleich um 14 Uhr öffnet das Adventscafé im Gemeindehaus mit hausgemachten Torten und Kuchen. In der Kirche wird ab 14.30 Uhr ein unterhaltsames Programm für und mit Kindern geboten. Die Kirchliche Stiftung präsentiert sich mit einem Infostand und Weinverkauf. Um 17 Uhr sind alle Besucher herzlich zum Adventsgottesdienst eingeladen.

Auf der Kirchenwiese sind diverse Stände mit Gaumenfreuden und Geschenkideen aufgebaut: Die beliebte Punschbude, der Bratwurststand und auch der Fischstand von Heino Wiemann sind wieder dabei. Das Bäuerliche Hauswesen Bliedersdorf hält Brot, Suppe und mehr bereit. Der Schulverein bietet Kekse und Süßes an. Neu dabei sind unter anderem Stände mit den Themen "Windlichter und mehr", "Kreativ und Kuschlig", "Genäht und Gesägt" und "es geht um die Wurst".

Übrigens: Der Weihnachtsmann hat versprochen, zum Bliedersdorfer Adventsmarkt zu kommen, um die Kinder zu erfreuen.



