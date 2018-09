Schützenfest in Dollern: Hier geht es richtig rund

In Dollern wird das letzte Schützenfest der Saison 2018 mit großem Programm gefeiert



Auch nach einem Jahr ohne König will der Schützenverein Dollern am kommenden Wochenende ausgelassen feiern und lädt von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. September, zu seinem Schützenfest ein. Traditionell bildet es den Abschluss der Festsaison im Landkreis Stade und wird deshalb von befreundeten Vereinen besonders gern besucht. Auf dem Programm stehen spannende Wettkämpfe und gesellige Unterhaltung. Das Festwochenende im Überblick:Beginn des Fackel- und Lampionumzuges (Antreten bei Firma Spark, Altländer Straße). Route: Postring, Am Waßberg, Mühlenweg, Altländer Straße, Am Buschteich, feierliche Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister bei Bardenhagen, Tannenweg, Festplatz. Anschließend Stimmung auf dem Festplatz und in der Schießhalle für jedermannPreisschießen auf allen StändenKönigs- und Bürgerkönigsschießen. Pokalschießen der ehemaligen Könige, Königinnen und VogelkönigeFeuerwehr-Pokal. Senioren-KaffeetafelStimmungsvoller Ausklang vor und in der Schießhalle (keine Party!)EinlassWürdenträgerkonzert in der Mehrzweckhalle. Es spielt die Hüttenbuscher HauskapelleAusteilen der ErbsensuppeFestumzug. Start an der Festhalle über Tannenweg, Osterberg, Am Buschteich, Dorfstraße, Auf dem Brink, B73, Rüstjer Weg, B73, Auf dem Brink, Dorfstraße, Am Buschteich, Erfrischungsstopp auf dem Parkplatz der Firma Mohr, weiter Am Buschteich, Birkenweg, Lerchenweg, Osterberg, Tannenweg, Mehrzweckhalle. Nachmittags Kaffee und Tanz mit der Hüttenbuscher HauskapelleProklamation der KinderwürdenträgerProklamation der neuen Würdenträger, der Dorfmajestät und des Feuerwehrpokals. Anschließend gemütliches Beisammen sein für jedermann mit den neuen Würdenträgern