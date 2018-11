Spannendes Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen: Weihnachtspreisausschreiben in Horneburg

Horneburg : Weihnachtspreisausschreiben |

Jedes Jahr eine neue Idee für das Weihnachtspreisausschreiben: Der Verein für die Förderung Horneburgs denkt sich immer wieder neue Aufgaben aus, mit denen die Horneburger einen der vielen tollen Preise ergattern können. Diese werden von der Geschäftswelt zur Verfügung gestellt. Was es alles zu gewinnen gibt, können sich die Teilnehmer ab Donnerstag, 22. November, im Zentrum von Horneburg im Schaufenster der Falken-Apotheke, Im kleinen Sande 5, anschauen, wo alle Preise ausgestellt werden. Das Gewinnspiel beginnt am Donnerstag, 22. November, und endet am Freitag, 7. Dezember.

Eine weitere Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen, ist, Lose (50 Cent pro Stück) bei der Kreissparkasse, der VGH-Vertretung Thorsten Söhl und der Volksbank Geest e.V. zu kaufen. Die Verlosung findet traditionell beim Weihnachtsmarkt statt, zu dem der Förderverein und die Kirchengemeinde am Sonntag, 9. Dezember, einladen.

Für die Teilnahme am Preisausschreiben besorgen sich die Horneburger einen Lösungsbogen, den es unter anderem bei der Volksbank, der Kreissparkasse und diversen teilnehmenden Geschäften gibt. Diese sind an einem Poster mit einem Horneburger Weihnachtsmotiv (die Kirche im Mondlicht, fotografiert von Frank Irmer) zu erkennen, das auch für das Gewinnspiel eine zentrale Rolle spielt.

Das gleiche Motiv hängt in Form eines riesigen Adventskalenders im Schaufenster des Sanitätshauses Koch, Im kleinen Sande 5, wo sich auch die Falken-Apotheke mit den Preisen im Schaufenster befindet. 16 Tage lang wird jeden Tag ein "Türchen aufgemacht", so dass jeweils drei Fotos von Horneburger Firmen zu sehen sind. Diese Firmen haben in ihren Schaufenstern Zahlen ausgestellt, die addiert und im Lösungsbogen eingetragen werden. Sind am Ende des Gewinnspiels am 7. Dezember alle Zahlen eingetragen und zur Lösungszahl addiert, wird der Teilnahmeschein wieder in einem der Geschäfte abgegeben. Dann heißt es Daumen drücken und hoffen, dass der Bogen bei der Verlosung auf dem Weihnachtsmarkt gezogen wird. • Mit dem Ertrag der Lose und den Spenden der Gewerbetreibenden wird das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung finanziert

• Die Organisatoren vom Förderverein erledigen im Vorfeld des Weihnachtspreisausschreibens rund 100 Firmenbesuche, um Preise und Spenden einzusammeln

• Der Förderverein bedankt sich bei allen Firmen, die das Weihnachtspreisausschreiben unterstützem



Ein Fahrrad als Hauptpreis

Der Hauptpreis des Gewinnspiels, ein Fahrrad, wird durch den Verkauf von Weihnachtsbäumen finanziert: Die Firma GrünBau KG Olaf Karnatz spendet dafür Weihnachtsbäume, die von den Geschäftsleute für 10 Euro gekauft werden. Je mehr Geschäfte einen Baum kaufen, desto höher die Summe, die für den Kauf des Preises zur Verfügung steht. Gleichzeitig dienen die Weihnachtsbäume dazu, den Ort weihnachtlich zu schmücken. Außerdem haben sich diverse Geschäfte, die mangels Schaufenster nicht aktiv am Preisausschreiben teilnehmen können, mit einem Geldbetrag beteiligt, so dass der Förderverein viele weitere tolle Preise besorgen kann. So werden zum Beispiel auch wieder Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro verlost, die in den Horneburger Geschäften eingelöst werden können.