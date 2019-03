Komödie "Currywurst mit Pommes" der Theatergruppe Nottensdorf

Premiere am Sa., 23.03.2019, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nottensdorf, Am Freizeitpark 1; weitere Aufführungen am So., 24.03., um 15.30 Uhr, Fr. und Sa., 29. und 30.03., 05. und 06.04., um 19.30 Uhr, So., 07.04., um 15.30 Uhr; Eintritt: 8 Euro; Karten gibt es bei der Schlachterei Bartsch in Nottensdorf, Alte Dorfstr. 37, unter Tel. 04163 - 82700 und an der Tageskasse; www.theatergruppe-nottensdorf.com.

"Currywurst mit Pommes" heißt das neue Schauspiel der Theatergruppe Nottensdorf. Die Komödie aus der Feder von Frank Pinkus und Nick Walsh spielt in den 1990er Jahren und ist eine Sammlung von satirischen Momentaufnahmen an einer deutschen Autobahn.Zum Inhalt: Seit vielen Jahren betreibt Penny ihre Imbissbude an der Autobahnraststätte. Die unterschiedlichsten Leute kehren bei ihr auf der Durchreise ein: Junge und Alte, Verliebte und Verhasste, Arbeitslose und Manager. Egal ob lebensfroher Bauarbeiter, philosophierender Brummi-Fahrer, musikvernarrte Nonnen oder ausgesetzte Rentner, Penny hat für jeden ein offenes Ohr und die passenden Worte parat.