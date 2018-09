Horneburg : Mehrgenerationenhaus "Burgmannshof" |

bo. Horneburg. Jörg Böhm kommt am Freitag, 14. September, nach Horneburg. Der Bestseller-Autor liest um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus "Burgmannshof", Lange Str. 38, aus seinem neuen Krimi "und die Schuld trägt deinen Namen".

In dem zweiten Fall für Hauptkommissarin Emma Hansen wird ein Pfälzer Winzer tot in seinem Weinberg aufgefunden. Böhm verbindet spannende Unterhaltung mit einer tragischen Geschichte.

• Eintritt: 8 Euro; Kartenvorverkauf in der Samtgemeindebücherei und im Burgmannshof Horneburg, Tel. 04163 - 82016.