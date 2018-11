Live-Musik mit "Mad Dog" in Horneburg

Horneburg : Stechmanns Gasthof |

bo. Horneburg. Die St.-Pauli-Kiezband "Mad Dog" sorgt am Freitag, 23. November, um 20 Uhr für Stimmung in Stechmanns Gasthaus, Lange Str. 1, in Horneburg.

Das Trio spielt mit und ohne Verstärker und schöpft aus einem Repertoire von rund 400 Titeln von Abba bis ZZ-Top. Dabei covern die drei Musiker nicht einfach nur die Originale, sondern verleihen jedem Song auf charmante Weise eine ganz persönliche Note - trotz allem mit einem hohem Wiedererkennungswert.

• Eintritt frei.