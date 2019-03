Mode-Queens auf dem Laufsteg: Marc Terenzi moderiert "Shopping Queen by mohr" in Dollern

Sa., 30.03.2019, um 15 Uhr im Modehaus Mohr in Dollern, Am Buschteich 26.

Nach dem Erfolg zum 70-jährigen Firmengeburtstag im vergangenen Jahr geht die "Shopping Queen by mohr" in die zweite Runde. Im Modehaus Mohr treten modebegeisterte Fashion-Queens auf dem Laufsteg gegeneinander an, um sich den Titel zu sichern und ein Outfit im Wert von 500 Euro zu gewinnen. Hierfür müssen die Anwärterinnen innerhalb einer vorgegebenen Zeit nach einem festgelegten Motto und mit einem Budget von 500 Euro ihr individuelles Outfit zusammenstellen, Haarstyling und Make-up inklusive. US-Popstar Marc Terenzi moderiert das Programm, bewertet als Jury-Mitglied die Kandidatinnen und singt außerdem drei Songs.Jeder kann selbst Teil der Jury werden und vorher auf Facebook oder www.mohr-dollern.de für die persönliche Favoritin stimmen.