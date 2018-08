Große Treueaktion bei Marktkauf Drewes in Horneburg

Stammkunden erhalten während der Umbauphase wertvolle Bonuspunkte zum Einkaufen

"Wir lieben Lebensmittel, noch mehr liegen uns unsere Kunden am Herzen" sagt Seniorchef Claus Drewes. Die Familie Drewes steht kurz vor der turbulentesten Zeit in Ihrer Unternehmergeschichte. Sie räumen ab dem 12. August den Horneburger Marktkauf komplett aus und bauen den Standort in rund vier Wochen zu einem brandneuen Edeka Drewes Center in Horneburg um. Der letzte Verkaufstag endet am Horneburger Standort am 11. August um 12.00 Uhr, der Getränkemarkt schließt bereits am Donnerstag, 9. August um 12.00 Uhr. Damit die vielen Stammkunden während der Bauphase auch weiterhin entspannt einkaufen können, hat sich Familie Drewes eine besondere Treueaktion einfallen lassen. Kunden erhalten eine spezielle Treuekarte und können vom 13. August bis zum 5. September 2018 bei Edeka Drewes in Dollern für jeden Einkauf ab 10 Euro wertvolle Bonuspunkte sammeln. Die gesammelten Treuepunkte sind dann vom 10. September bis zum 17. Oktober 2018 im neuen Edeka Center in Horneburg einlösbar. Natürlich dürfen auch die Edeka Drewes Kunden in Dollern bei der Treueaktion mitmachen.