Shopping in Dollern am Sonntag vor Silvester

Das Mode- und Einrichtungshaus Mohr und Edeka Drewes laden zum Sonntagseinkauf ein



Zu einem Extra-Shoppingtag laden das Mode- und Einrichtungshaus Mohr und Edeka Drewes in Dollern am Sonntag, 30. Dezember, ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen beide Fachgeschäfte ihre Türen zu einem ganz besonderen Einkaufssonntag.Kunden können den Tag vor Silvester in Dollern nutzen, um in aller Ruhe einzukaufen. Edeka Drewes (Am Buschteich 34) hält für die Party zum Jahreswechsel viele Schlemmereien bereit. Nach dem diesjährigen Umbau mit großer Wiedereröffnung im Oktober (das WOCHENBLATT berichtete) verfügt der Markt über 1.600 Quadratmeter Verkaufsfläche mit einer noch größeren Auswahl an frischen und qualitativ hochwertigen Produkten. In der gut sortierten Wein- und Spirituosenabteilung findet sicherlich jeder für den anstehenden Jahreswechsel den passenden guten Tropfen. Wer der Tradition folgt und an Silvester Fisch isst, ist bei Edeka Drewes ebenfalls genau richtig. Denn der Markt in Dollern verfügt seit dem Umbau über eine ansprechende Frischfisch-Abteilung.Im Mode- und Einrichtungshaus Mohr (Am Buschteich 26) gibt es am verkaufsoffenen Sonntag tolle Aktionen und viele Angebote. Das Mohr-Team hat in allen Abteilungen bei den Preisen den Rotstift angesetzt. Das Café und Restaurant "Sinneswandel" im Obergeschoss des Mode- und Lifestyle-Hauses öffnet am Sonntag bereits um 12 Uhr und lädt zum Einkehren ein. Auch die Möbelabteilung und das Outlet am Vehrenkamp 23 in Dollern laden bereits ab 12 Uhr zum Schauen und Informieren ein. Beratung und Verkauf beginnen dann um 13 Uhr.