Von Anfang an gut zu tun: Tobias Terne schaut auf 20 erfolgreiche Jahre zurück

"Das Unternehmen ist dann sehr schnell gewachsen", erinnert sich Terne. "Wir haben damals in erster Linie Neubauten gemacht, während unser Schwerpunkt heute auf Sanierungen liegt."Die ersten fünf Jahre war der Betrieb in seinem Wohnhaus am Hangkamp 14/Postmoor in Bliedersdorf untergebracht und seine Mutter Ingrid unterstützte ihn im Büro. Dann aber kaufte er in Nottensdorf die ehemalige Zimmerei Mehrkens mit einer zweiteiligen Halle direkt an der B 73, wo sich das Unternehmen heute noch befindet. Einen Teil vermietete er, in den anderen zog er mit seiner Firma ein, wobei das Büro zunächst noch von zuhause aus geführt wurde. Vor zehn Jahren erweiterte er die Halle um einen Anbau und vermietete zwei Teile der Halle. Vor fünf Jahren kam schließlich der moderne Bürotrakt an der Stirnseite des Gebäudes hinzu. "Ich wollte Zuhause alles Berufliche raus haben, um mich dort auf meine Familie konzentrieren zu können", so Tobias Terne, der seit 14 Jahren verheiratet ist und einen achtjährigen Sohn hat. "Mein Glück ist auch, dass mein Vater Erich Terne Zimmermann ist und alle Erweiterungsbauten übernommen hat."Nicht nur räumlich ist das Unternehmen schnell gewachsen, auch das Team war bereits zwei Jahre nach der Firmengründung schon zehn bis zwölf Köpfe stark. Bis heute hält der Chef diese Mitarbeiterzahl für ideal. "Größer als jetzt soll der Betrieb nicht werden", sagt er. Dann nämlich würde er auch seine vielen ehrenamtlichen Ämter nicht mehr bekleiden können: Tobias Terne ist u.a. seit einem Jahr Bürgermeister von Bliederstorf, zweiter stellvertretender Samtgemeinde-Bürgermeister, zweiter Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins (bis vor Kurzem war er erster Vorsitzender) und erster Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes.Tobias TerneSanitäts- und HeizungsbaumeisterNottensdorfBundesstraße 28bTel. 04163-7100Mit Tobias Terne und seinem erfahrenen Team stehen Kunden fachkundige und engagierte Profis für alle Fragen rund um die Heizung inklusive Solar, aber auch für die Badsanierung zur Verfügung.Das A und O im Heizungsbereich sei die professionelle Wartung, erklärt Tobias Terne. "Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Heizungsanlagen, dass man gut beraten ist, wenn man einen Spezialisten damit beauftragt." Für seine Kunden bietet Tobias Terne auch einen Notdienst an, so dass diese immer auf der sicheren Seite sind. Ist die Heizung in die Jahre gekommen und soll ausgetauscht werden, rät der Profi, diese Maßnahme in die Sommermonate zu verlegen. "Bis die neue Anlage eingebaut ist und funktioniert, dauert es in der Regel etwa zwei Tage", sagt Tobias Terne. Oft sei es jedoch der Fall, dass Heizungsbesitzer erst im Herbst feststellen, dass ihre Heizung nicht funktioniert. "Daher haben wir gerade zu Beginn der kalten Jahreszeit immer besonders viel zu tun. Wir versuchen aber, so schnell wie möglich zu helfen."Im Bereich Badsanierungen bietet das Unternehmen einen Komplettservice inklusive Fliesenarbeiten an. Die Kunden erhalten eine umfassende Fachberatung und erfahren, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen, um das gewünschte Bad zu realisieren. "Oft kann man das Bad schon durch kleine Maßnahmen verändern", erklärt der Profi. Eine Glasfront mit einem Fotomotiv nach Wahl als Duschrückwand schafft zum Beispiel ohne viel Aufwand eine ganz neue Atmosphäre im Bad. Das Team von Tobias Terne besucht mit seinen Auftraggebern auch gerne die Großhändler in der Region, sodass die Kunden einen guten Überblick bekommen und eine große Auswahl haben. Auch im Bereich Multimedia bekommen Interessierte so alle Neuheiten gezeigt. Werden umfassendere Sanierungsmaßnahmen gewünscht, rät Tobias Terne dazu, gleich an die Barrierefreiheit zu denken. "Eine bodengleiche Dusche bietet auch in jüngeren Jahren viel Komfort", sagt er. Wer bereits eine Pflegestufe hat, kann sich gegebenenfalls über eine Bezuschussung von der Krankenkasse von bis zu 4.000 Euro freuen. Auch darüber werden die Kunden von Tobias Terne umfassend informiert.