19-Jährige kommt von der Straße ab

(mum). Am Samstag geriet gegen 19.30 Uhr eine VW-Polo-Fahrerin (19) aus dem Landkreis Gifhorn auf Grund der widrigen Straßen- und Witterungsverhältnisse in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Pkw ins Schleudern. Auf der Verbindungsfahrbahn der Autobahn 7 zur Autobahn 1 mit Fahrtrichtung Hamburg kamdas Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Fahrerin und der Beifahrer (19) gaben an unverletzt zu sein, wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein nachfolgender Mercedes wurde beim Überfahren der Trümmerteilen beschädigt.

Bereits am Nachmittag gegen 15 Uhr kam es zu einem ähnlichen Unfall, als ein Fahrzeugführer (49) aus dem Landkreis Harburg bei starkem Regen und rutschiger Fahrbahn seine fahrerischen Fähigkeiten überschätzte. Kurz hinter der Anschlussstelle Garlstorf auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonwand. In dem Fahrzeug befand sich eine vierköpfigen Familie. Verletzt wurde zum Glück niemand.