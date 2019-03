Auto gerammt und geflohen

mum. Tostedt. Bereits am Freitagabend (gegen 22 Uhr) kam es in der Bahnhofstraße in Tostedt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr mit einem silberfarbenen Audi aus dem Lönsweg auf die Bahnhofstraße und nahm einen von links kommenden, in Richtung Otter fahrenden Mini die Vorfahrt. Der Audi erfasste mit seiner Front den Mini, der auf die Gegenfahrbahn geschleudert und erheblich beschädigt wurde. Die Fahrerin (43) blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Der Audi-Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Tostedt unter der Rufnummer 04182 - 28000 entgegen.